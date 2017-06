Lei de terras sem dono do anterior Governo é ineficaz

"Este grau de ineficácia é que nos obriga a melhorar esta legislação e não é, obviamente, nenhuma atitude persecutória contra o diploma que existia, que se fosse bom, tal como acontece com outros, manteríamos, mas sendo totalmente ineficaz obviamente que temos de alterar", argumentou Capoulas Santos.Na quinta-feira, em conferência de imprensa no parlamento, Assunção Cristas acusou o ministro Capoulas Santos de ter "deitado ao lixo" legislação deixada pelo anterior Governo, que poderia ser útil no combate aos incêndios."Esse mesmo senhor ministro, que fala de uma grande reforma das florestas, deitou para o caixote do lixo a lei das terras abandonadas e sem dono conhecido, como também deitou abaixo um concurso de fundos comunitários para defesa da floresta contra incêndios, como deixou a legislação do cadastro apresentada por PSD e CDS parada aqui no parlamento, à espera que o Governo enviasse também o seu contributo", lamentou.O ministro da Agricultura falava em Coimbra, onde esteve hoje a participar numa conferência promovida pela Confederação Nacional de Agricultura (CNA).