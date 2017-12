Liga vai propor ao Governo memorial nacional de homengem aos bombeiros

Segundo a LBP, desde 1980, 225 bombeiros morreram em serviço, 89 dos quais entre 2000 e 2017.

Por Lusa | 18:38

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) anunciou esta sexta-feira que vai propor ao Governo a edificação de um memorial nacional de homenagem aos bombeiros falecidos em serviço, que totalizam 225 em 37 anos.



Em comunicado, a LBP avança que, além do Governo, vai igualmente propor à Câmara Municipal de Lisboa a edificação do memorial nacional aos bombeiros.



A Liga dos Bombeiros decidiu também propor ao Governo a realização de uma cerimónia nacional para distinguir todos os bombeiros portugueses pelos "relevantes serviços prestados ao país".



As duas propostas foram decididas na última reunião do ano da Liga dos Bombeiros Portugueses.



Segundo a LBP, desde 1980, 225 bombeiros morreram em serviço, 89 dos quais entre 2000 e 2017.