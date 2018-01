Lisboa entra na rota das escravas sexuais

Vítimas trazidas por redes organizadas são forçadas à prostituição na Europa Central.

Por João Carlos Rodrigues e Miguel Curado | 01:30

Fonte do SEF adianta que esta situação "é potenciada pelo número de rotas e de passageiros oriundos desses países, que aumentou nos últimos anos".



"Ao mesmo tempo há uma maior atenção a este tipo de crime e o facto de casos semelhantes terem sido detetados noutros aeroportos europeus, o que leva os criminosos a mudar de rota para conseguir entrar na Europa", acrescenta a mesma fonte.





PORMENORES

Asilo é esquema

Algumas das vítimas que chegam a Portugal fazem o pedido de asilo afirmando ser menores. Mas desaparecem antes da decisão final. Nessa altura já estão fora do País.



Vudu e dívida

A investigação a redes desmanteladas nos últimos anos na Europa permitiu perceber que as vítimas ficam com uma dívida de 50 mil euros ao grupo e são ameaçadas de morte com rituais de bruxaria.



Formação

Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do SEF, diz que os inspetores tiveram "formação para estes casos, mas é preciso mais investimento".

A detenção de um imigrante nigeriano no aeroporto de Lisboa, no dia a seguir ao Natal, fez soar os alarmes. Acabado de chegar num voo de Casablanca, estava acompanhado por três mulheres, da mesma nacionalidade, cujo destino era a exploração sexual em França e na Alemanha. Foi o sétimo suspeito detido pelo SEF ao longo de 2017 nestas circunstâncias, depois de anos sem qualquer caso semelhante.Segundo oapurou, as autoridades acreditam que Portugal está a ser utilizado como uma plataforma giratória para fazer entrar escravas sexuais no continente europeu e o aeroporto de Lisboa é a porta de entrada. A investigação já está nas mãos do Ministério Público.Os sete detidos durante o ano passado são todos africanos – sobretudo da Nigéria e outros países da zona do Golfo da Guiné, tal como as vítimas, - mulheres jovens, quase sempre com menos de 20 anos e, de acordo com o SEF, "em situação de excecional vulnerabilidade, em razão da sua situação socioeconómica" – que são atraídas com promessas de trabalho bem remunerado na Europa, mas que acabam nas mãos das redes criminosas.