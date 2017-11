Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lojistas queixam-se de falhas na água e luz

Administração do MAR Shopping diz que compete aos comerciantes tratar dos contadores.

Por João Mira Godinho | 06:00

Lojas fechadas por não terem eletricidade, falhas no abastecimento de água e até a recomendação para que esta não seja consumida. Ao fim de uma semana a funcionar, os lojistas do MAR Shopping, em Loulé, queixam-se de um conjunto de problemas na grande superfície do grupo IKEA.



"Eu tenho comprado garrafões de água e gelo para servir aos clientes", explicou ao CM um lojista, com um espaço de restauração. Isto depois de receber instruções da administração do Shopping para não consumir a água das torneiras. No McDonalds, um cliente estranhou que a Coca-Cola não tivesse gelo e foi-lhe explicado que a água não era "própria para consumo".



A situação prolongou-se até ontem quando, após ser contactada pelo CM, a administração emitiu uma nota aos comerciantes a dizer que a água já podia ser consumida. "Os resultados dos testes à água, recebidos hoje [ontem], atestam que não existem quaisquer restrições ao consumo", referiu o MAR Shopping ao CM, e que o conselho para que não fosse consumida foi "uma medida de precaução".



Sobre as falhas de abastecimento, a administração diz que os lojistas têm de tratar dos contadores para que seja normalizado.



PORMENORES

Lojas fechadas

O MAR Shopping imputa a responsabilidade das lojas fechadas por falta de eletricidade aos lojistas que, tal como na água, têm de tratar dos contadores.



Cortes nas casas de banho

Ontem, à hora de almoço, algumas casas de banho não tinham água nas torneiras. Terá sido "uma situação pontual".



Obras ainda a decorrer

Com obras ainda a decorrer no local - o Algarve Outlet ainda está a ser construído - a administração garante que o "MAR Shopping abriu porque estão reunidas todas as condições".