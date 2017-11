Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madeirense assassinada a tiro na África do Sul

Homicídio ocorreu durante um assalto.

08:41

Uma mulher de 64 anos, natural de Porto Moniz, Madeira, foi assassinada a tiro na cidade de Brakpan, África do Sul, durante um assalto à sua casa.



O filho foi também baleado na cabeça. O homem, professor numa universidade local, foi levado de helicóptero para um hospital e submetido a uma cirurgia de várias horas. Encontra-se com prognóstico muito reservado. Maria Gilda Fernandes foi morta com vários disparos.



A polícia da província de Gauteng procura "pelo menos" três suspeitos armados e apela a testemunhos do crime.