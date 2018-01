Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe agride o filho e ameaça dar-lhe tiro

Mulher de 37 anos foi detida pelo NIAVE da GNR de Portimão por violência doméstica.

Por Ana Palma | 01:30

Enfurecida, a mulher atirou um vaso na direção do filho, de 21 anos de idade, bem como várias pedras. Depois ameaçou ir buscar a espingarda caçadeira para lhe dar um tiro. Devido à atitude violenta da mãe, o rapaz foi obrigado a fugir de casa, em pânico. A progenitora, de 37 anos, acabou por ser detida, terça-feira, por militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão.



Segundo o CM apurou, a detenção ocorreu na zona de São Bartolomeu de Messines, no concelho de Silves, onde mãe e filho vivem. A progenitora é suspeita de agredir o rapaz física e mentalmente, situação associada ao consumo excessivo de álcool. As últimas agressões, que culminaram com a detenção da suspeita, terão ocorrido também sob o efeito do álcool.



Aquando da detenção da mulher, os militares do NIAVE apreenderam, numa busca que efetuaram à habitação, várias armas, nomeadamente uma espingarda caçadeira, uma pistola de alarme ilegal (tinha sido alterada para calibre 6,35 mm), uma espingarda de pressão de ar e ainda 22 cartuchos de calibre 132, duas munições de calibre 6,35 mm e oito munições salva de calibre 8 mm. Foram também encontrados e apreendidos 113 chumbos de calibre 4,5 mm, soube o CM.



A detida, que está indiciada pelo crime de violência doméstica, foi ontem à tarde apresentada ao Tribunal de Silves e ficou sob vigilância eletrónica, proibição de contactos com a vítima e também de adquirir armas. Terá ainda de fazer um tratamento ao alcoolismo.



PORMENORES

Arma adaptada

Além da caçadeira com que ameaçou dar um tiro ao filho, a mulher tinha em casa, entre outras armas, uma pistola ilegal: inicialmente de alarme, a arma tinha sido adaptada para calibre 6,35 mm.



37 detidos

O NIAVE - Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Portimão deteve, ao longo de todo o ano passado, um total de 37 pessoas pelo crime de violência doméstica.



Batia na mulher

Um homem de 28 anos, brasileiro, que agredia a mulher, de 21, e a ameaçava de morte, em Portimão, foi detido no passado dia 8 de janeiro pelo NIAVE da GNR. Tinha fugido para o Brasil mas voltou.