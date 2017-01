Mãe do pequeno Daniel começou a ser julgada

Mãe acusada de raptar o filho começou hoje a ser julgada

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), "a acusação foi deduzida contra a mãe do menor, por se terem recolhido indícios, considerados suficientes, de que foi esta a responsável pelo desaparecimento da criança, com vista a vendê-la a terceiros para que estes a pudessem adotar por via ilícita".A mãe de Daniel foi detida pela Polícia Judiciária para ser interrogada dois dias depois do desaparecimento da criança, por suspeita de envolvimento no desaparecimento do filho.Seis meses depois voltou a ser detida e, a 23 de junho 2014, depois de ser ouvida pela juíza de Instrução Criminal do Funchal, ficou sujeita a termo de identidade e residência.A acusação sustenta que a arguida "engendrou um plano para vender" o menino a alguém que "não tivesse e quisesse ter um filho", perspetivando receber entre "30 mil e 125 mil euros".Argumenta que Lídia Freitas terá conseguido fazer-se convidada para um almoço na casa dos familiares residentes no Estreito da Calheta, considerando que, devido "à localização e isolamento, seria o local perfeito" para promover o 'desaparecimento' do Daniel.O Ministério Público argumenta que a criança terá visto a mãe no exterior da casa e quis ir ter com ela, tendo a arguida "entrado pela janela, apanhado o Daniel e entregado a criança a pessoa de identidade não identificada", referindo que esta "ação não demorou mais de cinco minutos" e que, posteriormente, "simulou procurar o Daniel".A criança foi encontrada três dias depois, a cerca de 1.100 metros da mesma casa dos familiares, por levadeiros [profissionais que tratam da manutenção dos cursos de água nas serras da ilha], na Levada do Nova, "no meio de fetos secos", com a roupa molhada, sinais de hipotermia, as mãos com sinais de exposição ao frio e os pés enrugados devido à humidade.Pelo facto da arguida se ter remetido ao silêncio na audiência de julgamento, o tribunal iniciou a audição das primeiras sete testemunhas, começando pelos inspetores da Polícia Judiciária (PJ) envolvidos na investigação, o comandante dos Bombeiros Voluntários da Calheta, João Alegria, e o pai do Daniel, por videoconferência, que está detido preventivamente, suspeito pela prática do crime de violação de menor.Um dos inspetores da PJ disse em tribunal que o envolvimento da arguida "foi uma hipótese colocada no próprio dia do desaparecimento da criança, sublinhando ter "estranhado" o facto de Lídia Freitas "estar demasiado calma", "não parecer aflita" ou ter "aquele sofrimento" natural de mãe com um filho nesta situação.Também o pai do Daniel, que decidiu prestar depoimento, disse que, depois de detetarem o desaparecimento, a ex-companheira "estava calma", "não estava preocupada" e "não tinha pachorra para falar do assunto".Considerou que Lídia Freitas ficou "um pouco desapontada" quando receberam o telefonema a informar que a criança tinha sido encontrada e afirmou: "É mentira, não pode ser".Carlos Abreu Sousa admitiu ter suspeitado do envolvimento da ex-companheira porque, entre outros aspetos, esta também se recusou integrar o grupo que organizou para ir procurar o menino e lhe terá dito para não se preocupar "porque onde ele [Daniel] está, está bem" e que "quem o levou certamente vai cuidar dele".