Mais mil homens para PSP e GNR

Ministro entregou equipamento de proteção individual.

Por João Nuno Pepino | 09:42

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, garantiu ontem, em Santarém, que em breve as forças de segurança vão ser reforçadas com mais mil elementos. O governante lembrou que está a decorrer um concurso para a admissão de 400 polícias, a que acrescem outros 600 efetivos para a GNR em função do esforço na prevenção e combate aos incêndios florestais.



Adiantou também que, pela primeira vez em 15 anos, está a decorrer o recrutamento de 100 elementos para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



O governante entregou ontem 10 mil equipamentos de proteção individual à PSP, que acrescem a outros 5 mil para a GNR. "Trata-se de coletes antibala, capacetes e restante material de proteção dos pés à cabeça, entre outros, que permitem uma melhor intervenção das forças de segurança", sublinhou.



O investimento ronda o milhão de euros. Segundo o governante, trata-se "do maior conjunto de equipamentos desta natureza alguma vez colocados ao serviço das forças de segurança".



Durante a cerimónia, realizada no Comando de Polícia de Santarém, o ministro explicou que o Governo "pela primeira vez, lançou um concurso plurianual para aquisição de novas viaturas" para a PSP e GNR, que "faz passar de pouco mais de um milhão para 11 milhões de euros o investimento" neste domínio.



Quanto a infraestruturas, disse que estão já em execução 28 obras em postos e esquadras e que estão "em projeto de execução 48 intervenções".