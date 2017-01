Marinha vigia poderosa esquadra naval russa

Veja por onde passaram os navios russos

CM o comandante Coelho Dias, porta-voz da Marinha.



"A mínima distância a que estiveram da costa foi no Algarve, a 26 milhas. Na costa ocidental, estiveram entre 40 e 70 milhas."



"No âmbito da Aliança Atlântica, a NATO pede aos países aliados que acompanhem e monitorizem os navios russos. Nós sabíamos que iam passar e tínhamos tudo a postos para os acompanhar", explicou ao

São três dos gigantes da frota naval russa e passaram pela costa portuguesa. Uma passagem por Portugal constantemente vigiada por quatro embarcações da Marinha: a fragata ‘Bartolomeu Dias’, o navio de patrulha oceânica ‘Figueira da Foz’ e as lanchas ‘Cassiopeia’ e ‘Orion’.A esquadra russa entrou na Zona Económica Exclusiva de Portugal às 19h00 de sexta-feira e só saiu pelas 20h00 de domingo, rumo ao mar do Norte.O porta-aviões ‘Almirante Kuznetsov’ é a joia da coroa. Lidera uma esquadra – que segue da Síria para a Rússia – com mais cinco navios, três deles de apoio. Tal como o porta-aviões, também o cruzador ‘Pyotr Velikiy’ e o contratorpedeiro ‘Alexander Shabalin’ têm grande capacidade bélica.