Mário Machado preso na Suécia

Antigo dirigente da Frente Nacional estava no país para um evento ultranacionalista.

19:57

Mário Machado, antigo dirigente da Frente Nacional, foi detido na Suécia, no passado dia 29, cinco meses após sair da prisão em liberdade condicional, avança a revista SÁBADO.O também ex-líder do movimento skinhead Portugal Hammerskins estava no país para participar no Nordic Resistence Movement, um evento ultranacionalista."Estive detido durante 30 horas e fui deportado de volta para Portugal, estando agora proibido de voltar àquele país durante 3 anos", disse à publicação.Leia a notícia na íntegra no site da