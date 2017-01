Material estranho dá à costa na ria

"Para já não há locais não interditos porque não acreditamos que haja perigo para a saúde pública", afirma Nunes Ferreira, referindo que espera agora pelo resultado das análises.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Uma grande quantidade de material, composto por pequenas bolas disformes de cores amarela e branca, deu à costa em várias praias das ilhas-barreira da Ria Formosa, em Olhão e Faro. A Polícia Marítima já esteve no local, bem como elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e já foram recolhidas algumas amostras que foram enviadas para serem analisadas pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA)."Tivemos conhecimento do que se passava hoje [ontem] de manhã e enviámos imediatamente uma patrulha da Polícia Marítima ao local para investigar", disse ao CM Nunes Ferreira, comandante da capitania de Olhão, revelando que o material deu à costa nas praias "entre a Culatra e o Farol, e ainda um pouco na ilha Deserta", numa extensão de "mais de seis quilómetros" de costa.Além dos agentes da Polícia Marítima, estiveram nos areais elementos do ICNF, que recolheram várias amostras do material - que ainda não foi identificado - e enviaram-nas para serem analisadas pelos serviços da APA. Pela textura, suspeita-se de que o material possa ser poliuretano, mas não se sabe qual a origem. O facto de o vento estar a soprar de sul terá sido fundamental para estas elevadas quantidades do material estranho ter dado à costa nos areais das ilhas-barreira.