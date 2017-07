Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mecânico morre atropelado por camião no regresso a casa

António Ventura atravessou a rua fora da passadeira quando foi colhido por um pesado.

Por Ágata Rodrigues | 10:37

António Ventura, de 70 anos, saiu da padaria que frequentava todos os dias e no regresso, a poucos metros de casa, foi colhido por um camião. O acidente ocorreu ontem de manhã, quando a vítima atravessava fora da passadeira na rua 5 de Outubro em Milheirós, na Maia.



O condutor de um autocarro, que seguia no sentido contrário buzinou, para assinalar o perigo, mas a vítima não se apercebeu do pesado. Duas pessoas que viram o atropelamento ficaram em choque e tiveram de ser assistidas.



"Ouvimos a buzina do autocarro, porque o atropelamento foi mesmo em frente aqui à farmácia, e percebemos logo que o senhor já estava debaixo do camião. Uma passageira do autocarro que viu tudo até desmaiou aqui na rua e tivemos de a assistir. Ficámos todos perturbados com esta situação", contou Joana Seco, farmacêutica e vizinha da vítima.



António Ventura, mecânico reformado, foi colhido pelo pesado e arrastado vários metros. O condutor garantiu às autoridades que não viu o homem. "Não quis acreditar quando aqui cheguei e percebi que tinha sido ele. Já somos amigos há 40 anos. A mãe dele está acamada e deixa três filhas e a mulher. Foi uma situação muito triste", contou ao CM um vizinho, Fernando Martins.



"A família deu por falta dele e, ao saírem de casa, viram logo o acidente. Perceberam que podia ter sido ele, o que veio a confirmar-se. Estão inconsoláveis", acrescentou.