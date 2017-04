Menino atingido a tiro enquanto brincava com arma do pai em Barcelos

Um menino de 14 anos ficou ferido com gravidade depois de disparar contra si próprio, acidentalmente, enquanto brincava com a arma de fogo do pai, em Barcelos, na noite do passado sábado.O rapaz, que se encontrava em casa acompanhado dos progenitores quando se deu o acidente, foi transportado para o Hospital de Braga em estado critíco.Entretanto, já foi transferido para a unidade hospitalar de S. João, no Porto.





Em atualização





A arma, que pertencia ao pai do menino, já foi apreendida pela Polícia Judiciária, que está a apurar as causas do incidente.Em atualização

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



100%

100%

Muito satisfeito