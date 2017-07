Migrantes escondiam dinheiro

Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Por Sérgio A. Vitorino | 08:10

Na roupa interior os migrantes tinham cozido grandes quantias de dinheiro em euros e dólares. Seriam para comprar a entrada na Europa, por Itália. Quarenta e cinco, supostamente originários do Irão, Síria e Iraque, foram resgatados sábado à noite do Mediterrâneo pelo navio patrulha ‘Tejo’ da Marinha portuguesa, em missão da agência europeia de fronteiras Frontex. Eram escondidos por três traficantes de pessoas no interior de um veleiro de turismo.



Segundo apurou o CM, o veleiro foi alugado por seis ucranianos. A rede de tráfico de pessoas já estava sob suspeita e os movimentos foram vigiados. Terão ido buscar os migrantes à Turquia e navegaram pela Grécia até Itália, tendo como destino final Crotone.



O patrulha ‘Tejo’ vigiou o veleiro durante dois dias. Assim que perceberam, os traficantes esconderam os migrantes, entre eles 7 mulheres e 9 crianças, na cabine do veleiro. Assim que o barco entrou em águas italianas, foi abordado com apoio dos Fuzileiros portugueses. Os 29 migrantes homens foram embarcados no ‘Tejo’ e entregues às autoridades italianas no porto de Roccella Ionica.



Os três traficantes de pessoas foram detidos e entregues às autoridades italianas. O patrulha ‘Tejo’ está a operar em Itália desde dia 22. A missão deverá terminar a 8 de setembro. A Marinha participa desde 2015.



O patrulha ‘Tejo’ faz vigilância das fronteiras marítimas e combate crimes de contrabando de bens e tráfico de migrantes, tendo embarcada uma inspetora do SEF e um agente italiano da Guardia de Finanza. A tripulação está preparada para efetuar salvamento de náufragos.