Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

GNR futebolista morre em acidente

Paulo Pereira, de 34 anos, prestava serviço na GNR de Lisboa.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Um militar da GNR, de 34 anos, morreu num acidente de viação que envolveu a moto em que seguia e uma viatura ligeira, na tarde de domingo, na aldeia do Pafarrão, freguesia da Chancelaria, Torres Novas. Paulo Jorge Pereira, que atualmente prestava serviço no Centro Clínico da GNR em Lisboa, não resistiu aos ferimentos provocados pela colisão e acabou por morrer no local.



As circunstâncias em que ocorreu o acidente estão a ser apuradas pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, que esteve no local a recolher provas. Paulo Jorge Pereira era natural de Torres Novas, a mesma cidade onde residia e onde deixa mulher e um filho menor de idade.



Além da paixão pelas duas rodas, Paulo Pereira era também um jogador de futebol bastante conhecido em toda a região. Esta época, preparava-se para representar o Atlético Riachense, depois de ter passado por clubes como o Monsanto, o Meiaviense ou o Atalaiense, que disputam os campeonatos da Associação de Futebol de Santarém.



"Perdeu-se uma pessoa extraordinária. Se há momentos em que sentimos que a vida é injusta, este é mesmo um deles", disse ontem ao Correio da Manhã um amigo de infância, que pede reserva de identidade.



Segundo uma fonte do Comando da GNR de Santarém, as cerimónias fúnebres de Paulo Pereira, que deverão ter honras militares, ainda não têm data marcada.



O corpo da vítima foi transportado para o gabinete médico legal do hospital de Tomar para ser autopsiado.