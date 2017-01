Ministério Público pede condenação de ladrões violentos

Todos os arguidos são residentes em Quarteira. Os crimes começaram em março de 2013, com um assalto a uma casa no Cerro Grande, em Albufeira, de onde furtaram, além de muito ouro e de uma caçadeira, o BMW que usaram no carjacking do Mercedes-Benz, a 1 de maio de 2013. O dono do carro ia entrar em casa quando foi agarrado pelos assaltantes e obrigado a entregar as chaves. Os suspeitos fugiram com a viatura. A sentença do violento gang será conhecida no dia 30 de janeiro.

O Ministério Público pediu, esta terça-feira de manhã, no Tribunal de Portimão, a condenação de seis homens, com idades entre os 27 e os 35 anos, acusados de crimes de roubo (entre os quais um carjacking), furto, detenção de arma proibida e tráfico de droga. É também arguida no processo uma mulher, de 46 anos, que está acusada de recetação.Tal como onoticiou, o gang foi desmantelado em agosto de 2013, seis meses depois de ter começado a ser investigado pela GNR de Albufeira. Quatro dos suspeitos foram detidos no âmbito de uma megaoperação que envolveu buscas em quatro casas de Quarteira, numa loja e ainda em quatro viaturas. Na ocasião, a GNR apreendeu armas, dinheiro, droga e objetos furtados.Um dos carros roubados, um BMW, soube o, pertencia a uma procuradora do Ministério Público. Esta viatura foi usada no carjacking de um Mercedes, em Vale Rabelho. E também foi utilizada em furtos a estabelecimentos da Garrafeira Soares, em Vale do Lobo, no concelho de Loulé, e em Albufeira.