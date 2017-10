Ministra ia exonerar diretora do SEF e esta demitiu-se

Constança Urbano de Sousa terá justificado saída com incumprimento de objetivos.

04.10.17

Constança Urbano de Sousa, ministra da Administração Interna, demitiu esta quarta-feira a diretora do SEF. A notícia é avançada pelo jornal Expresso Online, que diz que a saída de Luísa Maia Gonçalves se deve ao "incumprimento de objetivos".Por volta das 21h00, o Ministério emitiu um comunicado em que diz que, afinal, foi Luísa Maia Gonçalves que se demitiu, mas depois de uma reunião convocada pela ministra em que esta lhe comunicou que tencionava exonerá-la."A ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, convocou hoje, dia 04 de outubro, a diretora nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), Luísa Maia Gonçalves, para uma reunião com o propósito de lhe comunicar a sua intenção de a exonerar, tendo Luísa Maia Gonçalves apresentado a sua demissão", diz o comunicado do Ministério da Administração Interna.

Luísa Maia Gonçalves tomou posse como diretora nacional do SEF em janeiro de 2016, organismo em que foi inspetora coordenadora superior da carreira de investigação e fiscalização.

A até agora diretora do SEF é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa. Já passou por vários cargos no SEF e exerceu funções como adjunta do secretário do Estado para os Assuntos Europeus e de assessora no organismo que geria o funcionamento do Espaço Schengen em Portugal.