Ministro exige ao INEM mudanças no socorro

Governante surpreendido com a falta de ambulâncias e esperas de mais de uma hora.

08:47

Os constrangimentos graves que estão afetar o socorro na região do Algarve, durante o verão, com serviços de emergência médica a ficarem à espera de uma ambulância mais de uma hora, em alguns concelhos da região, já chegaram ao conhecimento do ministro da saúde, que deu ordens ao presidente do INEM para tomar medidas imediatas.



Adalberto Campos Fernandes, ao que o CM apurou, foi surpreendido com a falta de meios do INEM na região onde estão de férias mais de um milhão de turistas, a juntar ao grave problema da falta de médicos nas unidades de saúde.



O Algarve tem uma grande exposição mediática nesta altura do ano e, ao que o CM apurou, os problemas na saúde e socorro chegaram mesmo ao conhecimento do primeiro-ministro, António Costa, que exigiu soluções rápidas tanto no INEM como no Centro Hospitalar do Algarve.



O presidente do INEM, Luís Meira, sabe o CM, desloca-se hoje ao Algarve para encontrar soluções imediatas para a falta de meios de emergência.



O CM sabe que os concelhos mais afetados são os de Albufeira e Loulé, onde várias ocorrências ficam em espera. "No concelho de Albufeira os meios são insuficientes e já tivemos dias em que ficaram em espera oito pedidos de emergência médica", confirmou ao CM António Zua Coelho, comandante dos Bombeiros de Albufeira, que para fazer face ao problema equipou duas motas para enviar para as ocorrências até que chegue uma ambulância ao locais.