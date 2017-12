Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morre em despiste de moto em Tavira

Homem de 47 anos não resistiu a ferimentos após violento embate.

Por Pedro F. Guerreiro e Ana Palma | 10:27

Um homem de 47 anos morreu na quinta-feira à noite, na sequência do despiste da moto em que seguia, na Estrada Nacional 125, na zona da Quinta da Ria, concelho de Tavira.



Ao que o CM apurou, o alerta para o acidente, nas imediações do restaurante Alpendre, foi dado às autoridades cerca das 19h05. A ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM de Tavira, a viatura de emergência médica do hospital de Faro e uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa deslocaram-se para o local, mas a vítima, um homem português residente na zona, acabou por não resistir aos ferimentos que sofreu e o óbito foi declarado ainda no local.



O corpo foi levado para o Gabinete de Medicina Legal do Hospital de Faro.