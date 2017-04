Morte de sem-abrigo investigada pela PJ

Homem com escoriações encontrado morto em Loulé

CM Márcio Madeira, que reside perto do campo do jogo de petanca, na rua Sebastião Cordeiro. Segundo alguns moradores, regularmente, os dois aparentavam estar alcoolizados.



O amigo da vítima que alertou as autoridades e um outro homem, que também costumava estar no local, foram levados para as instalações da PJ em Faro para serem interrogados.



"Já andavam aqui há pelo menos dois meses. Faziam uma fogueira, comiam e não tinham muita interação com a população local", explicou aoMárcio Madeira, que reside perto do campo do jogo de petanca, na rua Sebastião Cordeiro. Segundo alguns moradores, regularmente, os dois aparentavam estar alcoolizados.O amigo da vítima que alertou as autoridades e um outro homem, que também costumava estar no local, foram levados para as instalações da PJ em Faro para serem interrogados.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

A morte de um homem de 54 anos, em Loulé, está a ser investigada pela Polícia Judiciária por suspeitas de crime. A vítima, sem-abrigo e de nacionalidade ucraniana, morreu junto ao automóvel onde dormia, perto do estádio municipal mas, antes, disse que tinha andado à pancada. O cadáver foi levado para autópsia.O alerta para a morte foi dado ontem, pelas 08h00, por outro sem-abrigo, amigo da vítima, que também dorme num carro, no local. O facto de o homem ter escoriações na cara e por, segundo o amigo, ter dito que se tinha envolvido numa troca de agressões, levou a que a PJ ficasse durante toda a manhã a fazer perícias no local.Segundo oapurou, não foram encontradas marcas no corpo que indiciassem uma agressão que tivesse causado a morte. Por isso, as suspeitas de crime só serão confirmadas ou afastadas consoante os resultados da autópsia, que será feita nos próximos dias no Gabinete Médico-Legal de Faro.