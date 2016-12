Motociclista despista-se e morre após embater em rail

O que achou desta notícia?







Um motociclista de 48 anos morreu ao início da noite de quarta-feira depois de o veículo em que circulava se ter despistado numa curva e embatido num rail de proteção, na EN124-1, na Estação de Silves.Segundo oapurou, o alerta foi dado pelas 19h08. A vítima, identificada como Paulo Eleutério, residente em Silves, foi assistida pelos Bombeiros de Silves e INEM, mas o óbito acabou por ser declarado no local.O NICAV - Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR investiga as circunstâncias do acidente.