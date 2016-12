Mulher constituída arguida por simular o próprio rapto

O objetivo da mulher, segundo a PJ, era imputar a responsabilidade do rapto ao seu companheiro, com o qual se teria desentendido.Nas diligências para esclarecer o presumível rapto, a PJ contou com a colaboração da GNR, tendo sido mobilizado um elevado número de meios policiais nas localidades de Águeda, Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro) e Oliveira de Frades (distrito de Viseu)."A pronta atuação policial permitiu a abordagem de todos os implicados bem como o esclarecimento dos factos", refere a PJ, adiantando que a presumível raptada foi constituída como arguida e foi interrogada, não tendo confessado os factos.