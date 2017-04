Uma mulher morreu esta terça-feira esmagada por uma retroescavadora numa empresa de gestão de resíduos.



O acidente aconteceu na Póvoa de Varzim.



A vítima tinha 71 anos e era mãe dos donos da empresa. A mulher estava no interior de um edifício quando quem manobrava a retroescavadora a acabou por atropelar, esmagando-a.

Foram os funcionários e os filhos que deram o alerta aos bombeiros.





O óbito foi declarado no local. A Autoridade do Trabalho e a PSP estiveram no local para averiguar o que se passou.