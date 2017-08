Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres impedidas de entrar em piscina de hotel em Albufeira por usarem burquini

Família diz ter-se sentido "humilhada".

Por Catarina Figueiredo | 08:54

Uma família oriunda do Reino Unido diz ter sido fortemente "humilhada" depois de ter sido impedida de usar burquini - um fato-de-banho que cobre todas as partes do corpo - numa piscina de um hotel em Albufeira, no Algarve.



Maryya Dean e a cunhada Hina foram avisadas à entrada da piscina de que teriam de usar um biquíni "para seguir a cultura portuguesa", revelou a mulher ao jornal The Sun.



A mulher, de 36 anos e mãe de quatro crianças, acusou ainda um empregado do estabelecimento turístico de usar o exemplo da sua filha de nove anos, que estava a usar um fato-de banho, como aquilo que ela e todas as mulheres deveriam vestir.



Questionada sobre o porquê de estar a usar um burquini, Maryya disse sentir-se mais confortável e confiante do que com um fato-de-banho normal, para além de razões religiosas e culturais.



"O homem começou a fazer referências culturais e disse que as mulheres portuguesas usam biquinis e que nós devíamos fazer o mesmo", recordou Maryya ao Mirror Online.



"Fomos completamente humilhados. Fomos expulsos como se tivéssemos cometido algum crime", lamenta a mulher.



Maryya estava a passar férias no Algarve com os quatro filhos, a cunhada e outros parentes quando tudo aconteceu.



Recorde-se que o ano passado vários lugares em França proibiram o uso do burquini nas praias do país.