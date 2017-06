“Não digam nas redes sociais que vão de férias”

– O que faz a PSP quando deteta alguma intrusão?

- Caso alguém seja detido ou havendo só sinais de intrusão, a PSP recorre ao contacto que o proprietário da habitação deixa no registo. A partir daí, ou a pessoa regressa a casa para tratar do assunto ou pede a um familiar para o ajudar.



– Divulgar que se vai de férias é boa ideia?

– Não digam que vão de férias. Em especial nas redes sociais. Pedimos às pessoas que guardem as fotos para depois das férias. Isso pode ser um chamariz para grupos organizados que se dedicam a furtos a residências.



– E nos casos de pessoas que que não residam na área de jurisdição da PSP?

– Para quem não resida na área da PSP, os conselhos que damos é que se peça ajuda a amigos ou familiares. O que a PSP pede é que quando os proprietários saiam de casa, se certifiquem de que janelas e portas estão fechadas.



Com o verão em curso e os portugueses a começarem as férias, a PSP centra atenções nas casas que ficam fechadas com os proprietários ausentes. No âmbito de programas específicos, a Direção-Nacional da Polícia dá uma ajuda na prevenção.Hugo Palma– A PSP tem em curso a operação ‘Verão Seguro’, que reforça a vigilância nas áreas residenciais durante os meses de verão. Além disso, há um programa específico para os veraneantes que queiram vigilância às respetivas residências e que se chama ‘Chave Segura’. As pessoas podem fazer o pedido de vigilância das residências numa esquadra da PSP ou através do endereço eletrónico http://www.mai.gov.pt, programa chave segura.– Posso dizer que no ano passado, a PSP vigiou 4463 residências no âmbito do programa ‘Chave Segura’ e registámos apenas uma situação de furto consumado, que foi sinalizado pela nossa patrulha. Fazemos vigilância diária às casas. Este ano, o programa irá durar entre 15 de junho e 15 de setembro.