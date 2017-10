Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo relatório assume 65 mortos em Pedrógão

Proteção Civil arrasada: “Podia ter evitado mortes”.

10:03

O relatório do CEIF (Centro de Estudos dos Incêndios Florestais), ontem entregue ao Governo, assume que foram 65 os mortos no fogo de 17 de junho em Pedrógão Grande - até agora as publicações oficiais apenas referiam 64. A 65.ª vítima será Alzira Costa, atropelada a fugir às chamas.



O estudo coordenado por Xavier Viegas contraria ainda a versão da PJ de que as chamas tiveram início num raio. É sustentado que os fogos "terão sido causados [10 metros ao lado] por contactos entre a vegetação e uma linha elétrica de média tensão. Esta situação configura, em nossa opinião, uma deficiente gestão de combustíveis na faixa de proteção da linha, por parte da entidade gestora", a EDP. O relatório, tal como os restantes, arrasa a Proteção Civil.



"Meios disponíveis e o seu comandamento não se mostraram suficientes", "falta de perceção da sua importância, nos vários escalões de decisão", "reação tardia" e "poderiam ter evitado algumas mortes e muito sofrimento aos feridos, se este socorro tivesse sido mais pronto e melhor organizado", são expressões usadas.



O incêndio foi "uma autêntica tempestade de fogo".