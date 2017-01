Novo simulador poupa milhões na Marinha

O sistema treina simultaneamente em terra 12 navios, submarinos e meios aéreos, bem como comando da força conjunta e Estado-Maior. "A sala de controlo injeta os incidentes na simulação e avalia a reação dos diferentes meios. Treinamos a realidade antes que a realidade nos treine", afirma a Marinha.

Um novo simulador de ação tática, que será esta sexta-feira inaugurado na base do Alfeite pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai poupar à Marinha no longo prazo milhões de euros no treino individual, de tripulações e forças conjuntas."Permitirá treinar em terra ações que se realizam no mar, rentabilizando o treino e reduzindo os custos associados", explica aoSilvestre Correia, diretor do Centro Integrado de Treino e Avaliação Naval.O sistema "permite a simulação de táticas e procedimentos operacionais nos ambientes de guerra antissubmarina, aérea, superfície e guerra eletrónica", tanto em cenários convencionais como nos "assimétricos ou híbridos", como ataques terroristas por lanchas e mísseis portáteis, refere Silvestre Correia.