"Onde se lê Manuel Vicente na acusação, devia ler-de Carlos Silva", diz Orlando Figueira

Procurador do Ministério Público é acusado de receber subornos de Angola para arquivar processos.

Por Débora Carvalho e Tânia Laranjo | 10:53

Orlanso Figueira volta esta terça-feira a depor na segunda sessão do julgamento da Operação Fizz. O ex-procurador do Ministério Público é acusado de ter recebido subornos de Manuel Vicente, antigo vice-presidente de Angola, para arquivar processos que corria contra o político na justiça portuguesa.

"Onde se lê Manuel Vicente na acusação, devia ler-de Carlos Silva", disse esta terça-feira o ex-magistrado do DCIAP. Orlando Figueira nega que tenha sido subornado pelo vice-presidente de Angola para arquivar inquéritos. "Até parece que é o todo poderoso e tem uma varinha de condão", referiu na sessão que decorre esta segunda-feira.



Figueira explica a sua visão sobre o raciocínio da acusação. "Se o Ministério Público metia o Carlos Silva em vez do Manuel Vicente deixava de haver crime de corrupção. Mas foi com ele que eu contratei o emprego... E não se percebe como é que, ele estando em Angola, tem uma varinha de condão, e consegue tratar de tudo... O Ministério Público inventou uma tese. Ainda bem que não se lembraram de dizer que foi o Trump que me contratou"

Na primeira sessão do julgamento, que decorreu na segunda-feira, Orlando Figueira negou todas as acusações e disse nunca ter contactado Manuel Vicente. Admitiu ter tido relações "estritamente profissionais" com o antigo advogado de Vicente, Paulo Blanco, também arguido no processo.Figueira explicou os pagamentos que recebeu de Angola por ter aceite um emprego no Banco do Atlântico, do banqueiro Carlos Silva, já depois de ter deixado o Ministério Público, onde estava colocado no DCIAP. O arguido diz que todas as decisões processuais que tomou foram justificadas e lembra que estas foram sancionadas pelos seus superiores hierárquicos - a então diretora do DCIAP, Cândida Almeida, e o próprio Procurador-Geral da República, Pinto Monteiro.