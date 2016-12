Ossadas descobertas em estacionamento

As obras naquele espaço começaram no início deste mês, de forma a requalificar o largo que é utilizado como bolsa de estacionamento – uma das poucas da Baixa de Faro que é completamente gratuita. É considerada uma das zonas degradadas da cidade, mas agora vai receber arranjos paisagísticos e urbanísticos e vai ainda ser repavimentado o piso rodoviário, mantendo-se a valência de estacionamento.

As obras de requalificação do largo das Mouras Velhas, no centro da cidade de Faro, junto ao Teatro Lethes – espaço é usado como um parque de estacionamento – desenterraram ossadas humanas antigas durante a semana passada. Os trabalhos estiveram suspensos enquanto a descoberta foi analisada e catalogada por especialistas mas já recomeçaram. A autarquia diz que "é uma situação normal".A descoberta foi feita pela empresa que está a fazer obras de requalificação do largo das Mouras Velhas na terça-feira, dia 20 de dezembro, apurou o. As obras foram suspensas imediatamente e especialistas do Museu Municipal de Faro foram ao local para analisar as duas ossadas desenterradas. Os vestígios foram fotografados e catalogados, mas as obras, entretanto, já foram retomadas."Não é a primeira vez que são descobertos esse tipo de vestígios naquele local, uma vez que é uma zona onde já existiram necrópoles", referiu aofonte da autarquia. Suspeita-se que as ossadas descobertas tenham mais de 400 anos.