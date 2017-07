Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mochila suspeita obriga a evacuar Terreiro do Paço em Lisboa

Equipa de Minas e Armadilhas estão no local.

21:20

Uma mochila suspeita obrigou a evacuar parte do Terreiro do Paço em Lisboa, este domingo.



Foi a Policia Municipal de Lisboa que deu o alerta depois de verificar que se encontrava uma mochila abandonada junto à estátua de D. José I.



No local está uma equipa de Minas e Armadilhas juntamente com a PSP.



Foi criado uma perímetro de segurança em redor da estátua.



Em atualização