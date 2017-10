Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pagamentos à GNR por serviços nos aeródromos serão regularizados

Pagamento deste serviço estava em atraso há vários meses.

Por Lusa | 22:39

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, mostrou-se hoje confiante de que os atrasos nos pagamentos à GNR pelo serviço de segurança prestado nos aeródromos municipais da carreira aérea Bragança - Portimão serão regularizados.



Momentos antes de, ao início da tarde, ter apanhado um avião em Viseu, o governante foi questionado pelos jornalistas se tinha conhecimento de que há comandos distritais da GNR com o pagamento deste serviço em atraso há vários meses.



"Certamente essa situação será plenamente regularizada", afirmou.



A linha Bragança-Vila Real-Viseu-Cascais-Portimão arrancou a 23 de dezembro de 2015, tendo pouco tempo depois as autarquias proprietárias dos aeródromos começado a receber contas para pagarem relativas a este serviço, o que se recusaram a fazer, argumentando que a segurança é uma área da responsabilidade do Estado.



Entretanto, o Governo assumiu os custos com a segurança na carreira aérea e começou a fazer os pagamentos, mas têm surgido queixas de atrasos.