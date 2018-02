Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paraquedista ferido em aterragem falhada

Perdeu controlo do paraquedas e embateu na estação meteorológica do aeródromo de Portimão.

Por José Carlos Eusébio | 09:04

O salto corria com normalidade até o paraquedista estar quase a tocar o solo. Foi nessa altura, pouco antes das 14h00 de ontem, que o homem perdeu o controlo do paraquedas e acabou por ir embater violentamente na estação meteorológica do Aeródromo Municipal de Portimão, sofrendo ferimentos graves.



O vento forte que se fazia sentir na altura deverá estar na origem desta aterragem falhada. O paraquedas terá ficado enrolado, fazendo com que o homem fosse atirado contra a estação meteorológica que se encontra instalada em frente aos hangares do aeródromo.



"Ele queixava-se do membro inferior e também do superior do lado direito. Procedemos à sua imobilização e depois efetuámos o seu transporte para o hospital", revela ao CM Luís Casinhas, oficial dos Bombeiros de Portimão, que esteve no local a comandar as operações de socorro. Foram mobilizados nove operacionais, com três viaturas. A vítima é um homem natural da Arábia Saudita, de 27 anos.



Refira-se que o Aeródromo de Portimão recebe todos os anos, sobretudo durante o inverno, um grande número de paraquedistas vindos de todo o Mundo. Ainda recentemente, decorreu um evento com mais de 300 praticantes.



Entretanto, no próximo fim de semana, realiza-se o 13º Campeonato de Freefly, modalidade praticada em queda livre, em que, na maioria das vezes, os paraquedistas atingem velocidades superiores a 300 quilómetros por hora.



A prova é organizada pela Federação Portuguesa de Paraquedismo através da Skydive Algarve, e reúne cerca de 20 paraquedistas lusos aficionados por esta modalidade.