Pedófilo agride guarda prisional

Um guarda da cadeia do Linhó, em Sintra, foi agredido por um recluso de 27 anos, condenado a onze anos de prisão por abuso sexual de menores, quando procedia ao encerramento dos presos nas celas. A vítima foi mesmo auxiliada por outros reclusos, que retiveram o agressor até à chegada de mais guardas prisionais.O ataque ocorreu pelas 16h00 de quarta-feira, na Ala B do Linhó. O recluso recebeu ordens para entrar na cela onde cumpre pena, mas recusou. Foi então que, ao que o CM apurou, o guarda prisional, de 31 anos, tentou fazer com que o detido entrasse – e acabou empurrado contra o gradeamento do piso.O guarda foi depois agredido com um murro no peito. Sem colegas para o ajudar, contou com o apoio de outros reclusos que censuraram o comportamento do pedófilo condenado. O detido, de 27 anos, ficou retido até à chegada de outros guardas prisionais, que o levaram para uma cela de detenção.Os Serviços Prisionais confirmam a agressão, acrescentando que o guarda recebeu tratamento hospitalar. A mesma fonte oficial frisou que o detido está agora sujeito a um processo disciplinar.