Perceves ilegais apreendidos no Algarve

Unidade de Controlo Costeiro apanha quatro suspeitos na Arrifana.

Por Ana Palma | 09:55

Cerca de 130 quilos de perceves, no valor estimado de 2600 euros, capturados ilegalmente, foram apreendidos pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, através do Subdestacamento de Controlo Costeiro, no Porto da Arrifana, em Aljezur.



Segundo informação divulgada pelo Comando Geral da GNR, a apreensão foi efetuada durante uma ação de patrulhamento, na madrugada de quarta-feira, tendo os militares detetado quatro indivíduos que transportavam sacos contendo os cerca de 130 quilos de perceves.



O marisco foi apreendido por decorrer o período de defeso (que vai de 15 de setembro a 15 de dezembro), em que é proibida a sua apanha.



Os perceves apreendidos foram depois doados a uma instituição de solidariedade social local.