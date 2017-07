Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores enganados com defeso do sargo

Governo prometeu alteração de portaria e voltou atrás.

Por Rui Pando Gomes | 13.07.17

Os pescadores lúdicos estão revoltados e sentem-se enganados com a intenção do Governo em voltar atrás com a revogação do defeso do sargo na área do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).



A promessa foi feita em abril pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, e pela secretária de Estado do Ambiente e Ordenamento do Território, Célia Ramos, em Aljezur, para travar uma manifestação dos pescadores.



Na altura, chegou a ser feito um esboço para alteração da portaria por parte do secretário de Estado das Pescas. Quatro meses depois, a secretária de Estado do Ambiente deu parecer negativo à revogação, alegando a proteção da espécie.



Segundo David Rosa, representante das Comissões Pescadores População da Costa Portuguesa, os pescadores "sentem-se enganados" e prometem protestos na Costa Vicentina durante o verão.



PORMENORES

Estudo de "sumidades"

Segundo o presidente da Câmara de Aljezur, José Amarelinho, a secretária de Estado Célia Ramos está a escudar-se num estudo elaborado por "sumidades" da matéria, que não os pescadores, e "não viabilizará a alteração à referida portaria".



Falta de entendimento

Os pescadores e a Câmara de Aljezur lamentam a "falta de entendimento dentro do Governo" no sentido de abolir o defeso do sargo e suspender as áreas de proteção, permitindo a atividade da pesca lúdica até à revisão do regulamento do PNSACV.