Pescadores queixam-se de falta de carapau e cavala

"Antes procurávamos sardinhas e não encontrávamos. Agora, que há muitas, fugimos delas porque não as podemos apanhar", ironiza o armador e pescador algarvio.

Os pescadores da arte do cerco estão a ser afetados pela falta de carapau e cavala ao largo da costa algarvia, numa altura em as capturas de sardinha ainda estão condicionadas. As temperaturas da água poderão ser as responsáveis pela escassez destas espécies.Depois de uma longa paragem das embarcações da arte do cerco, devido ao fim da quota e ao defeso da sardinha, os pescadores algarvios estão agora confrontados com a escassez do carapau e cavala, que no ano passado foi capturada em abundância. "Este ano há alguma falta de carapau e cavala, talvez devido às temperaturas da água, e quando há grandes quantidades o valor comercial é muito baixo", revelou ao CM Mário Galhardo, presidente da associação Barlapescas, que alerta que a pesca do cerco "não está a ser rentável" e muitos armadores "vão ao mar só para manter as tripulações ativas".O problema é ainda mais dramático porque os pescadores estão limitados nas capturas de sardinha, não podendo apanhar mais de 20% do total do pescado capturado, pelo menos até 30 de abril. "Fizemos um pedido ao Governo para nos deixar apanhar mais alguma sardinha, entre 500 a 1000 quilos por dia, para compensar algumas dificuldades, mas não fomos ouvidos", lamentou ao CM Mário Galhardo.