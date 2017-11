Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pescadores receiam atrasos nos subsídios

Ainda não foi lançado o despacho para que se possam candidatar aos apoios do defeso.

Por Tiago Griff | 09:05

Os pescadores da sardinha do Algarve estão preocupados com o atraso na publicação do despacho do Governo para que se possam candidatar aos subsídios a que têm direito devido à paragem da frota.



Mais de 40 barcos estão em terra desde o final do mês outubro devido ao defeso da espécie e dezenas de famílias estão dependentes desse apoio.



"Temos os barcos parados desde o dia 27 de outubro por ordem do Governo e ainda não podemos candidatar-nos ao subsídio, quando no ano passado foi logo ao mesmo tempo. Receio que os pescadores não vão receber os subsídios este ano", lamenta ao CM Mário Galhardo, da Barlapescas, associação que tem 15 embarcações da pesca da sardinha na região.



Do outro lado do Algarve, no Sotavento, estão mais 27 embarcações de pesca da sardinha paradas, que são representadas pela associação Olhãopesca.



Segundo Miguel Cardoso, dirigente da associação, "não há alternativa à sardinha que compense a pesca e os barcos têm mesmo de parar" porque o preço do carapau não justifica a saída para o mar. No ano passado, os subsídios só foram pagos depois do Natal.



No entender dos pescadores, "este ano a situação deveria ter sido tratada com alguma antecipação".



PORMENORES

Reunião avalia subsídios

O CM questionou a Secretaria de Estado das Pescas que garantiu que amanhã vai ser feita uma reunião onde vão ser discutidos vários assuntos, entre eles a questão dos subsídios.



Governo nega atrasos

Apesar do despacho que permite a candidatura aos subsídios ainda não ter sido publicado, o Governo nega atrasos.