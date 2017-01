Petardo rebenta na mão de GNR

O que achou desta notícia?







Um militar da GNR ficou ontem ferido numa mão após o rebentamento de um petardo e teve de receber tratamento, junto ao Estádio do Algarve, onde Sp. Braga e Moreirense disputaram a final da Taça da Liga.A situação aconteceu quando a claque arsenalista chegou à estação ferroviária de São João da Venda. O militar, que fazia parte do dispositivo de policiamento, detetou o petardo no chão. Quando foi apanhá-lo, este rebentou-lhe na mão. Foi assistido por uma equipa do INEM.