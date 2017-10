Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ deteve octogenário suspeito de atear fogos em Proença-a-Nova

O homem, reformado, foi detido pela presumível prática de um crime de incêndio florestal em terreno povoado por mato.

Por Lusa | 02.10.17

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem, de 81 anos, suspeito de atear um incêndio florestal em Proença-a-Nova, distrito de Castelo Branco.



Em comunicado, a diretoria do Centro da PJ explica que o incêndio registou-se em Chão do Galego, na freguesia de Montes da Senhora, em Proença-a-Nova, no dia 25 de setembro, "e foi ateado com fósforos, pelo detido, sem motivo aparente, mas sob o efeito do álcool".



O homem, de 81 anos, reformado, foi detido pela presumível prática de um crime de incêndio florestal em terreno povoado por mato, pinheiros e sobreiros em Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.



"Foi presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas, tendo ficado em prisão preventiva", lê-se na nota.