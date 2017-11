Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ faz reconstituição da viagem até casa

Norueguês encontrado morto recebeu assistência no Serviço de Urgência Básica.

Por Rui Pando Gomes e José Carlos Eusébio | 08:23

A Polícia Judiciária (PJ) está a fazer a reconstituição da viagem entre o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira e a casa em Pera onde foi encontrado morto um homem norueguês, com 70 anos.



A vítima, conhecida pelo nome de Ernest, foi encontrada sem vida no apartamento de um amigo, com vários ferimentos no corpo, após uma noite atribulada. Terá passado por um bar da vila, onde lhe foi recusada a venda de mais bebidas alcoólicas, e foi depois transportado pelo INEM para o SUB de Albufeira devido ao seu estado de embriaguez.



Segundo o CM apurou, depois de receber assistência médica terá apanhado um táxi que o levou até Pera. Os investigadores da PJ já ouviram o taxista que fez o serviço de transporte e tentam agora perceber o que aconteceu até à chegada ao apartamento na Urbanização das Fontainhas, trajeto onde deixou um rasto de sangue espalhado pelo chão.



O objetivo da PJ é perceber se a vítima foi agredida por alguém na rua ou se sofreu uma queda violenta que lhe causou ferimentos graves. Os investigadores aguardam ainda pelo resultado da autópsia ao corpo para perceber se os golpes sofridos foram causados por algum objeto.



O amigo, também de nacionalidade norueguesa, só sabe que a vítima chegou a casa já com os ferimentos no corpo, mas desconhece o que aconteceu durante o percurso.



Ernest já terá vivido no Algarve mas desta vez veio apenas visitar o amigo que reside na região.