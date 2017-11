Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga suspeita de corrupção na TAP

Departamento de escalas e planeamento sob suspeita. Investigação começa com denúncia anónima.

Por Tânia Laranjo | 08:28

A Unidade Nacional que Combate à Corrupção da Polícia Judiciária fez buscas na TAP, na terça-feira, e apreendeu diverso material informático e documentação vária. Está em causa uma investigação que visa o departamento de escalas e planeamento e as suspeitas recaem precisamente sobre a forma como as mesmas são distribuídas por pessoal de bordo e pilotos.



A investigação nasce de uma denúncia anónima que dá conta de um esquema ardiloso naquela empresa de aviação. Porque as horas extras são pagas a valores muito elevados, as mesmas eram distribuídas sempre às mesmas pessoas. Depois, havia distribuição de luvas.



O CM sabe que as autoridades não constituíram, para já, qualquer arguido. Foram, no entanto, apreendidos computadores pessoais e retirados os discos externos com informações de vários anos.



A PJ levou ainda uma lista com dezenas de nomes e vários Diretores da TAP foram ouvidos logo no local.



A TAP reagiu, entretanto, e confirma que os investigadores estiveram nas instalações da empresa, no âmbito de uma investigação policial. "Investigação essa em sede de segredo de justiça, pelo que nada mais pode adiantar sobre a mesma", diz fonte oficial da TAP que garante ainda estar a colaborar "inteiramente com a PJ, no sentido de fornecer os elementos pretendidos".



A transportadora aérea informou também, que acionou os seus mecanismos internos de averiguação no sentido de esclarecer os factos agora trazidos ao seu conhecimento.



PORMENORES

Mandado

As buscas da Polícia Judiciária, terça-feira, começaram às 09h00 e só terminaram às 17h00. O mandado de busca assinado pelo MP visava apenas o departamento de planeamento e escalas.



Esquema

Para além de um esquema de corrupção, há ainda suspeitas de tráfico de divisas, contrabando de álcool e tabaco e aumento de horas extras em prejuízo de outros e da própria TAP.



Começar

O inquérito ainda está a começar e nesta fase a PJ vai tentar confirmar, com a documentação apreendida, se corresponde ao que está na denúncia. Só depois haverá mais diligências.