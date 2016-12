Polícia abusa e filma menina que conheceu em escola

O que achou desta notícia?







Um agente da PSP de Penafiel abusou de um menina de 13 anos que conheceu durante uma patrulha numa escola do Porto. O homem, de 42 anos, estava ao serviço do programa Escola Segura, que tem por objetivo assegurar a proteção dos alunos.No entanto, e aproveitando-se da sua posição, o homem iniciou contactos com a menor, convencendo-a a manter relações sexuais durante cerca de um ano. Os encontros íntimos entre os dois, avança um jornal nacional, foram mesmo filmados dezenas de vezes pelo agente.Os abusos terão começado em 2012, altura em que o polícia conheceu a menor. Os vídeos e as fotografias dos encontros foram apreendidos pela PJ em 2014. O caso encontra-se entregue agora ao Tribunal do Porto.