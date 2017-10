Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia Marítima apanha dois suspeitos de captura ilegal de lingueirão em Olhão

Detidos são suspeitos de exercerem aquela atividade de forma regular, com fins económicos.

Por Lusa | 17:16

A Polícia Marítima intercetou, na quarta-feira, no canal da Fuseta, na Ria Formosa, no concelho de Olhão, dois homens suspeitos da prática de apanha ilegal de lingueirão com recurso a equipamento de mergulho, anunciou a Autoridade Marítima.



Os homens foram intercetados "já no desembarque das capturas e material no porto de Olhão" e "são suspeitos de exercerem aquela atividade de forma regular, com fins económicos", avançou a Autoridade Marítima do sul num comunicado, referindo-se à apanha ilegal desse bivalve nessa zona protegida algarvia.



"Foram apreendidos 23 quilogramas de lingueirão e os equipamentos de mergulho autónomo, sendo que os infratores incorrem em várias contraordenações pela prática de captura ilegal de bivalves em área proibida e com método de captura proibido", precisou a mesma fonte.



O lingueirão apreendido "foi devolvido à Ria Formosa de acordo com o legalmente previsto", por ter sido capturado numa zona classificada como B, que obriga à realização de depuração para o que consumo humano seja possível, explicou a Autoridade Marítima do sul.



"Os bivalves apanhados nesta zona são destinados a depuração, transposição ou transformação em unidade industrial (conforme Despacho n.º 1851/2017, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IP, publicado no DR, 2.ª série, n. º45, de 3 de maio de 2017)", justificou a entidade responsável pela segurança das zonas costeiras algarvias.



A operação de fiscalização que levou a esta apreensão desta espécie e deteção de alegados mariscadores ilegais foi realizada entre as 16h00 e as 21h00 de quarta-feira, "no âmbito de investigações" conduzidas pela Polícia Marítima de Olhão e contou com um dispositivo operacional composto por cinco elementos e duas viaturas.