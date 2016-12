Portos e lotas ganham obras de 12,7 milhões de euros

Da lista da Docapesca destaque ainda para o porto da Baleeira, em Sagres. Serão realizadas intervenções no valor de 1,4 milhões de euros, nomeadamente com a reabilitação das estruturas de acostagem e a ampliação do cais de apoio a embarcações marítimo-turísticas.



Em Quarteira, o investimento atinge 1,5 milhões de euros, estando prevista, entre outras obras, a reabilitação total do edifício da lota e a construção de um novo cais para embarcações de pesca de maior envergadura.

Os portos de pesca e lotas algarvias vão receber um investimento de 12,7 milhões de euros durante os próximos quatro anos. O objetivo é melhorar as condições de acesso e acostagem nas zonas portuárias, bem como adquirir novos equipamentos.O porto de Olhão surge como uma das prioridades na lista de intervenções da Docapesca. Está previsto um investimento superior a 3 milhões de euros para obras no edifício da lota, no cais e na rede viária e pedonal.Em Portimão, será gasto mais de um milhão na melhoria das condições de descarga de pescado, na repavimentação da zona portuária e no ordenamento do tráfego. A Docapesca vai ainda aplicar mais 600 mil euros em diversas outras intervenções naquele porto.