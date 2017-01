Português apanhado em Espanha a 219 km/hora

Informado de que tinha cometido um crime contra a segurança viária, o português foi conduzido, sob detenção, para as instalações da Guardia Civil de Salamanca. Constituído arguido, o português foi restituído à liberdade, com a informação de que se deve apresentar em breve a novos interrogatórios.

O potente automóvel passou como uma bala pela brigada de polícias de trânsito da Guardia Civil espanhola, na Autoestrada A62, perto de Salamanca. O radar de velocidade disparou, assinalando 219 quilómetros/hora.De imediato, os agentes da força de segurança espanhola se lançaram no encalço do condutor do automóvel, de marca BMW X-6, mandando-o encostar. Ao volante da viatura, de matrícula francesa e que tem um custo de mercado atual estimado em cerca de 100 mil euros, estava um português de 46 anos.A detenção, tornada pública esta terça-feira, ocorreu a meio do dia da última quinta-feira. O condutor, identificado apenas com as iniciais C.A.G.D., mostrou de imediato os documentos aos polícias espanhóis, que constataram que o mesmo residia em França, e se deslocava para Portugal.