Português capturado por abusos em hotel

Um português de 40 anos foi preso pela Guardia Civil espanhola numa estância balnear, depois de uma empregada de limpeza o ter denunciado pela prática de abusos sexuais.Os factos ocorreram no passado fim de semana, num aparthotel de Oropesa del Mar, perto de Valência, na costa mediterrânica espanhola. O português chamou os serviços de limpeza da unidade hoteleira, dizendo que precisava de mudar as toalhas da casa de banho.A empregada que foi enviada ao quarto assegura que o português lhe propôs logo terem relações sexuais. Perante a recusa da mulher, o homem empurrou-a para a cama, começando logo a apalpar-lhe o corpo e os órgãos sexuais. A empregada conseguiu empurrar o turista português e fugir do quarto para pedir auxílio.