Português preso 11 dias por engano vai receber 380 mil euros

Foi confundido com violador nos Estados Unidos.

Por João Tavares | 08:41

Um lusodescendente vai ser indemnizado em 380 mil euros por ter estado erradamente preso durante 11 dias, no estado do Iowa, EUA, pela suposta violação de uma mulher.



Matthew Rodrigues foi detido por engano em maio passado e só foi libertado após a polícia ter chegado ao verdadeiro autor do crime, de nacionalidade mexicana. Rodrigues encontrava-se no motel onde teve lugar o crime, tendo sido apontado como o violador. "Eu tinha a mesma estatura e era moreno como o suspeito", disse Matthew após ser libertado.