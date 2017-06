Preço do polvo subiu a pique

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O polvo está cada vez mais caro nas lotas do Algarve. Em 2016, o preço médio na região foi de 5,56 euros por quilo, valor que subiu para 6,63 € no primeiro trimestre deste ano. Na semana passada, o preço já se cifrou entre os 7,25 €, em Quarteira, e os 9,64 €, em Tavira e Santa Luzia, segundo dados da Docapesca.A subida do preço é explicada pela "redução da quantidade capturada, sentida sobretudo a partir do mês passado, e pelo aumento da procura", refere aoLeonardo Diogo, presidente da Associação de Armadores e Pescadores de Tavira.Este dirigente associativo adianta que a esmagadora maioria do polvo capturado pelos pescadores algarvios tem como destino Espanha, país onde esta espécie de molusco é muito apreciada.