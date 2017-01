Presidentes das CCDR vão ganhar mais 29%

A nova proposta do governo prevê que estes novos conselhos diretivos sejam eleitos de forma indireta 60 a 90 dias após as eleições autárquicas de setembro ou outubro.









No total, o presidente vai receber como salário 5.822 euros. Comparando com o que o cada presidente da CCDR ganha atualmente, o aumento é de 1310 euros mensais, ou seja, de 29%.

O Governo quer que os futuros presidentes das cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) sejam eleitos pelos autarcas de cada uma das regiões em que se inserem e que estas estruturas deixem de ser serviços periféricos e passem a ser institutos públicos de regime especial.Segundo o Jornal de Negócios, na proposta de Lei que pretende alterar a designação destes dirigentes, o governo propõe a criação de um novo órgão, o conselho diretivo, composto por cinco membros: um presidente, um vice-presidente e três vogais, no caso das CCDR do Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo. Já nas do Alentejo e Algarve existiria apenas um vogal.Assim, os dirigentes passam a ser equiparados a gestores públicos do tipo B, ou seja, passam a ganhar tanto como o presidente do Metro de Lisboa ou o das Estradas de Portugal.