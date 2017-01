Preso aos 16 anos após 13 assaltos

Correio da Manhã que alguns destes roubos terão acontecido quando o jovem ainda tinha menos de 16 anos, o que levou a que não houvesse procedimento criminal. O menor já era um "velho conhecido" da PSP, sobretudo na Linha de Sintra.



"No âmbito das diligências subsequentes, a PSP conseguiu estabelecer ligações do suspeito a 12 outros crimes de roubo", adiantou a PSP em comunicado. A investigação ainda não está encerrada e as autoridades policiais estão a despistar "outras situações" em que o suspeito é apontado como o autor dos crimes. Fonte policial admitiu aoque alguns destes roubos terão acontecido quando o jovem ainda tinha menos de 16 anos, o que levou a que não houvesse procedimento criminal. O menor já era um "velho conhecido" da PSP, sobretudo na Linha de Sintra.O jovem foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste (Sintra) para primeiro interrogatório judicial, que decretou a prisão preventiva até ao julgamento.

Um jovem de 16 anos foi detido no Barreiro, pela PSP de Sintra, devido a um roubo violento com arma branca. Apesar da idade, o menor ficou em prisão preventiva. É suspeito de outros 12 assaltos, ainda sob investigação, cometidos com o mesmo método.Segundo oapurou junto de fontes policiais, o crime que levou à detenção ocorreu em Massamá no mês de novembro. De faca em punho, e em plena via pública, ameaçou a vítima – um jovem de 17 anos – e roubou-lhe o telemóvel, avaliado em 210 euros.A investigação da PSP de Sintra levou os agentes até ao suspeito na sexta-feira passada. Com um mandado judicial nas mãos, os polícias avançaram para a detenção, na Margem Sul do Tejo.